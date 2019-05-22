Выяснилась национальность попавших в ДТП в Италии туристов

Пострадавшие в аварии с туристическим автобусом в Италии оказались гражданами Армении, об этом сообщил МИД республики.

«Среди пострадавших в результате попавшего сегодня утром в ДТП туристического автобуса на автомагистрали Сиена – Флоренция есть граждане Армении. Посольство находится в непосредственной связи с представителями префектуры Сиены и другими соответствующими органами для получения периодической информации о гражданах Армении», – сообщил МИД страны, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина также сообщила, что попавший в аварию автобус, предположительно, перевозил русскоязычных, а не российских туристов.

«Автобус принадлежит итальянской компании «Европа Вояж», она работает со многими операторами в РФ и, судя по всему, в странах СНГ тоже», – пояснила Тюрина.

Она подчеркнула, что необходимо дождаться официальной информации о гражданстве пострадавших.

«Ждем официальной информации от полиции и консульства, потому что если [есть] погибший, то нужно идентифицировать тело. Если пострадавшие, то нужно устанавливать гражданство по паспорту», – отметила представитель РСТ.

Телеканал Rai News 24 с места происшествия сообщил, что туристы направлялись из Монтекатини-Терме на экскурсию в Сиену.

В автобусе находился 51 иностранец. В аварии погибла гид и пострадали 30 человек, четверо из них получили тяжелые травмы.

Представитель полиции сообщил, что по этому факту проводится проверка, водителя проверили на содержание алкоголя и наркотиков в крови, уточняет телеканал.

Источник ТАСС в туриндустрии отметил, что автобус перевозил туристическую группу «набранных на месте».

«Существуют компании, которые по бросовым ценам предлагают экскурсии, набирая клиентов по отелям», – отметил собеседник.

Напомним, авария произошла на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией, возле города Монтериджиони.

В ДТП погиб один и пострадали еще несколько человек, сообщалось, что в автобусе могли быть российские туристы.