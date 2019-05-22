Автобус с россиянами попал в ДТП в Италии, есть пострадавшие

Возле итальянского города Сиена туристический автобус попал в аварию, среди пострадавших есть россияне, сообщает посольство России в Риме.

В аварии погиб один человек и, предположительно, пострадали 10 граждан России, передает ТАСС со ссылкой на сообщение посольства.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели, уточняет агентство ANSA.

ДТП произошло в 9.30 по местному времени (10.30 мск) на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией, возле города Монтериджиони.

В августе 2018 года автобус с российскими туристами рухнул в водный канал на юге Турции, пострадало 11 человек.