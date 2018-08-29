Автобус с российскими туристами упал в водный канал в Анталье

По меньшей мере 11 российских туристов получили травмы в результате аварии в турецкой провинции Анталья на юге Турции, пишут местные СМИ.

Как передает газета «Миллиет», автобус вез 25 россиян из Белека в аэропорт. На одной из дорог в него врезался грузовик, в результате чего автобус упал в водный канал, передает ТАСС.

Помимо 11 россиян в аварии пострадали оба водителя.

Генконсульство России подтвердило информацию об 11 пострадавших россиянах.

«Мы подтверждаем факт аварии, в которой пострадали 11 человек. Они развезены по близлежащим больницам. Наш сотрудник выехал на место. Мы на связи со страховыми компаниями и жандармерией. Уточняем причины аварии и состояние пострадавших», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.

Напомним, 21 августа 2017 года автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье. Всего в автобусе было 26 пассажиров, из которых пострадали не менее шести, в том числе двое детей.