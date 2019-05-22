В аварии автобуса с россиянами в Италии погиб человек

В ДТП с туристическим автобусом в Италии, где могли быть российские туристы, по предварительным данным, погиб один и пострадали 10 человек, сообщило посольство России в этой стране.

«В посольство поступила информация от департамента гражданской защиты и обороны Италии о том, что сегодня в 9.30 утра по дороге из Флоренции в Сиену произошло ДТП с туристическим автобусом с, предположительно, российскими туристами на борту», – сообщили в посольстве, передает РИА «Новости».

Согласно этим данным, всего в автобусе было 60 человек.

«По предварительным данным, пострадали 10 человек, один погиб. По информации департамента гражданской обороны Италии, пострадавшие доставлены в больницы Сиены. Сотрудники посольства выехали в Сиену, чтобы вступить в личный контакт с пострадавшими, оказать им всю посильную помощь и прояснить обстоятельства произошедшего», – пояснили в дипмиссии.

Посольство открыло горячую линию для тех, кто пострадал, и их родственников.

Итальянская компания по управлению автомобильными дорогами ANAS сообщила, что автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся, участок автомагистрали перекрыт.

Телеграм-канал Daily Storm опубликовал видеозапись с места происшествия.

В аварии погибла женщина-гид, которая сопровождала группу туристов, пишут местные СМИ, передает ТАСС.

По этим данным, серьезно в аварии пострадали четыре человека, их доставили в больницу, около 20 получили легкие травмы. Агентство ANSA уточнило, что находившиеся в автобусе туристы являются выходцами из Восточной Европы.

Посольство проверяет эти сведения, дипломаты отправились на место, чтобы «вступить в личный контакт, выяснить все обстоятельства и оказать необходимую помощь» в случае подтверждения российского гражданства пострадавших.

Местное издание Corriere di Siena уточняет, что последствия аварии могли оказаться тяжелее, если бы не густая растительность вдоль трассы.

По этим данным, вылетевший с дороги автобус остановился благодаря деревьям, растущим на склоне. Благодаря растительности машина смогла остановиться.

Ранее сообщалось, что авария произошла на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией, возле города Монтериджиони.