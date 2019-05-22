Захарова назвала большой ошибкой призыв Зеленского ужесточить санкции США против России

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к США ужесточить санкции против России является большой ошибкой.

«Обращение к США (если оно было) с просьбой о введении «дополнительных ограничительных мер» для разрешения ситуации с задержанными украинскими моряками – это ошибка. Большая ошибка», – написала Захарова в своем Facebook.

Ранее глава администрации украинского лидера Андрей Богдан заявил, что призыв к ужесточению санкций прозвучал из-за «молчания Москвы» по предложенным Киевом инициативам о судьбе украинских моряков.

«О каких «инициативах» Зеленского идет речь, не очень понятно, учитывая, что инаугурация состоялась два дня назад. По нашим данным, ничего подобного российской стороне не поступало. Если будут конкретные предложения от украинской стороны, они будут рассмотрены», – пояснила представитель МИД.

Она подчеркнула, что последовательность действий в ситуации с моряками давно известна: «следствие, суд, решение суда».

Захарова добавила, что агрессивные заявления, угрозы и шантаж «позитивных результатов не дадут», но могут ухудшить ситуацию.

Также дипломат попросила украинскую сторону прокомментировать наличие на катере «Николь», задержанном во время инцидента в Керченском проливе, «документа с поставленной упомянутым морякам задачей тайно перейти из Одессы в Бердянск».

Кроме того, Захарова попросила высказаться об убийстве россиянина Валерия Иванова во львовской тюрьме, прокомментировать ситуацию с журналистом Кириллом Вышинским.

Напомним, глава администрации президента Украины Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Украинский политолог Михаил Погребинский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сообщал, как референдум по формату переговоров с Россией поможет заткнуть русофобское меньшинство на Украине.

Напомним, россиянин Валерий Иванов погиб в середине декабря 2018 года. Он служил добровольцем в народной милиции ЛНР. Украинские власти заявили, что это несчастный случай, якобы мужчина ударился затылком об урну для мусора, что и стало причиной смерти.

В мае 2018 года на Украине задержали главного редактора портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого обвинили в государственной измене, а также в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД