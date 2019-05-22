Зампредседателя ЕК признался, что в детстве стал жертвой священника-педофила

Первый заместитель председателя Европейской комиссии, кандидат от социалистов и демократов на пост главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс рассказал, что в детстве стал жертвой педофилии со стороны католического священника.

«Я также был жертвой священника-педофила. И я хотел бы сейчас сказать это всем жертвам: не стесняйтесь. Это не ваша вина. Мы не сделали ничего плохого. Вы – жертвы», – заявил Тиммерманс во время выступления в Варшаве, сообщает РИА «Новости». Он также уточнил, что простил того священника.

При этом Тиммерманс подчеркнул, что является католиком: «Католическая церковь является моей церковью. Все случаи педофилии должны быть тщательно изучены. Если кто-то совершил преступление, его место в прокуратуре. Не может быть места для безнаказанности».

Напомним, в начале мая в Польше произошел скандал после премьеры документального фильма Томаша Секельского «Только не говори никому», который рассказывает о случаях сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны католических священнослужителей.

После этого польское правительство ужесточило наказание за педофилию – до 30 лет лишения свободы.

Ранее в США более 120 священников римско-католической архиепархии Нью-Йорка заподозрили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним или владении детской порнографией.