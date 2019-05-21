Полпред президента сравнил цены в Крыму и других регионах

Во время целевого выездного совещания в Ливадии полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов обратил внимание на высокий уровень цен на товары и услуги в Крыму по сравнению с другими субъектами ЮФО.

«Уровень цен на основные продукты питания, топливо и услуги в Республике Крым и Севастополе превышает на 9-16% уровень по Южному федеральному округу», – сказал Устинов.

Он добавил, что в республике прожиточный минимум на одного человека увеличился на 69% по сравнению с 2014 годом, передает РИА «Новости».

По словам Устинова, прожиточный минимум на одного человека в Крыму составляет примерно 10,5 тыс. рублей.

По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2019 года средняя заработная плата в Республике Крым составляла 28 тыс. 400 рублей, а в городе Севастополе – 31 тыс. 8 рублей.

В Краснодарском крае она составила 33 тыс. 258 рублей, а в Ростовской области – 30 тыс. 647 рублей. При этом средняя заработная плата по России составляла 42 тыс. 595 рублей.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных доходов россиян в 2019 году.