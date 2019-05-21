Патрушев сообщил о нарушениях антитеррористической безопасности в Крыму

Проверки зафиксировали множество нарушений требований антитеррористической безопасности объектов и территорий в Крыму, заявил глава Совбеза Николай Патрушев.

«Проведенные проверки мест массового пребывания людей свидетельствуют о многочисленных нарушениях требований антитеррористической защищенности объектов и территорий, транспортной и пожарной безопасности, а также требований градостроительного законодательства», – заявил Патрушев, передает РИА «Новости».

По его словам, комплексная система экстренного оповещения при возникновении ЧС до сих пор не завершена.

«Не начата работа по разминированию Инкерманских штолен от снарядов времен Великой Отечественной войны. На безотлагательное решение этого вопроса еще раз указал президент России в апреле текущего года», – подчеркнул глава Совбеза.

Патрушев добавил, что после трагедии в Керченском политехническом колледже по всей стране была усилена охрана школ и других мест массового скопления граждан.

«К сожалению, не смогли предотвратить трагедию, произошедшую в октябре прошлого года в колледже в Керчи, в результате которой погиб 21 человек, более 70 пострадали. Причины установлены. Среди них, в том числе, явные недостатки в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей», – указал секретарь Совбеза.

После этого инцидента власти «сделали выводы» и «приняли соответствующие меры не только в Крыму, но и по всей стране», отметил он.

Патрушев подчеркнул, что проблема до сих пор «сохраняет высокую актуальность» и «требует повышенного внимания».

Напомним, студент Керченского политехнического колледжа 17 октября 2018 года открыл огонь и устроил взрыв в учебном заведении. Погибли 20 человек, пострадали порядка 50, нападавший покончил с собой.