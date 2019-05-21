ВИЧ-инфицированным разрешили усыновлять детей

Государственная дума приняла закон, позволяющий усыновлять детей больным ВИЧ и вирусом гепатита C.

Как передает РИА «Новости», судам разрешат отходить от положений ст. 127 Семейного кодекса в случае, если инфицированный ВИЧ или гепатитом C уже проживает с ребенком, а также с учетом интересов усыновляемого или заслуживающих внимания обстоятельств.

Уточняется, что закон сформирует правовую основу для принятия судебных решений, обеспечивающих права и законные интересы участников, исходя из принципа равенства в отношении людей, желающих усыновить ребенка, но имеющих вышеуказанные заболевания.

В прошлом году Конституционный суд постановил разрешать усыновление людьми с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С детей, если они их воспитывают.

В феврале в Подмосковье суд разрешил женщине с ВИЧ-инфекцией усыновить ребенка, рожденного для нее своей сестрой.