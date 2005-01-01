КС разрешил ВИЧ-инфицированным усыновлять детей

Конституционный суд России постановил разрешать усыновление людьми с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С детей, если они их воспитывают.

На сайте КС опубликовано постановление, согласно которому признаются неконституционными пп. 6 п. 1 ст. 127 Семейного кодекса России и п. 2 Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить или удочерить ребенка, передает РИА «Новости».

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба семьи из Подмосковья. В 2012 году женщину заразили ВИЧ-инфекцией в больнице. После этого ее сестра родила ребенка методом искусственного оплодотворения и отдала его на воспитание семье.

Ребенок воспитывался в подмосковной семье, однако суды из-за диагноза женщины отказали ей и ее супругу в усыновлении. Конституционный суд пояснил, что «законодатель вправе проявлять определенную осторожность в регулировании вопроса об усыновлении при наличии у усыновителя ВИЧ-инфекции». Однако подобные ограничения в усыновлении «не могут влечь снижения уровня социальной устроенности ребенка, воспитывающегося в семье без юридически оформленных для этого оснований», отметили в суде.

«В нарушение предписаний статей Конституции и международно-правовых актов о правах ребенка – исключается возможность учета в конкретных жизненных ситуациях всех заслуживающих внимания обстоятельств, в том числе свидетельствующих, что ребенок уже проживает в семье гражданина, намеревающегося его усыновить», – говорится в постановлении КС.

Судьи подчеркнули, что усыновление «позволяет лишь юридически оформить сложившиеся между ними отношения родителя и ребенка, не увеличивая риски для его здоровья».

В 2013 году СМИ писали, что министерство здравоохранения России готово разрешить ВИЧ-инфицированным и больным гепатитами усыновлять детей.