КС разрешил ВИЧ-инфицированным усыновлять детей

Взгляд
21 июня, четверг  |  Последнее обновление — 16:19  |  vz.ru
Разделы

Мировой экономике пообещали новую катастрофу

Российские и западные экономисты видят риски нового кризиса на горизонтеФото: Simone Brandt/imagebroker.com/
Global Look Press
Новая волна кризиса может накрыть мировую экономику уже через год. По крайней мере, все больше экономистов сходятся во мнении, что мир движется к очередной катастрофе. Что заставляет специалистов предупреждать мир об опасности, в чем эта угроза может выражаться и готова ли Россия к такому повороту событий? Подробности...
Перейти а раздел…

Что ответить Кикабидзе на его ненависть к СССР

Вахтанга Кикабидзе, оказывается, раздражают серп и молот на гербе СССРФото: РИА Новости
Вахтанга Кикабидзе любят в России, несмотря ни на что: герой «Мимино» остается одним из символов советского кино. Но сам лауреат Государственной премии СССР периодически говорит такое, что вызывает массовое возмущение со стороны его бывших сограждан. Вот и сейчас он рассказал, как ненавидит герб СССР и как радовался распаду нашего общего государства. Как к этому относиться? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Никольская стала главной футбольной улицей страны

Зарубежные болельщики «в хорошем смысле» шокированы Москвой и ее жителямиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Мундиаль – главный праздник мира, и ничто не может соперничать с ним по наплыву туристов. Для этой разномастной и развеселой толпы власти приготовили специальное место на Воробьевых горах, но жизнь распорядилась иначе: местом притяжения людей внезапно стала Никольская улица. Но почему? И какие выводы нужно из этого сделать? Подробности...
Перейти а раздел…

Судьба мумии диктатора наконец-то определена

Мемориал «Долина павших». Может показаться, что Испания по сей день чтит своего диктатораФото: Oscar Gonzalez/Zuma/Global Look Press
Забальзамированное тело Франсиско Франко будет вынесено из мавзолея – такое решение приняло новое испанское правительство. Неизбежно возникают ассоциации с телом Ленина, споры о судьбе которого в России возникают ежегодно. Однако отношение к проблеме мумифицированных диктаторов у русских и испанцев имеет важные отличия. Подробности...
Перейти а раздел…

Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
Перейти а раздел…

Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Существующая пенсионная система для государства является уже неподъемным бременем. А любые популистские решения на самом деле решениями не являются. Но проблему надо решать, поскольку она будет только усугубляться. Подробности...
Обсуждение: 81 комментарий

«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Предстоящая встреча лидеров России и Южной Кореи имеет геополитическое значение

Пак Бёнг Хван, экс-министр Посольства Республики Корея в Российской Федерации
Дипломатический прием корейского лидера на государственном уровне состоится впервые за 19 лет – с визита в 1999 году президента Ким Тэ Джуна. В связи с этим Россия возлагает большие надежды на правительство Мун Чжэ Ина. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...

      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Первые победы России на чемпионате мира по футболу - это:
        • Случайность

        • Закономерность

        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:КС разрешил ВИЧ-инфицированным усыновлять детей
          Рада законодательно закрепила стремление Украины в НАТОВиновник массового ДТП на Кутузовском проспекте сгорел заживоЗахарова призвала мэра Риги разобраться с давлением на россиянРоссийские врачи спасли исландского болельщика
          Путин и Порошенко поговорили по телефонуНазван размер индексации пенсий в 2019 годуПо факту гибели рабочего на стройке Крымского моста завели делоЗвезда «Терминатора» сыграет в украинском фильме про Карпатскую Русь
          Литва признала провал бойкота чемпионата мира по футболуКикабидзе объяснил свои слова о ненависти к СССРВ грузинском патриархате высказались за независимую украинскую церковьНавальному напомнили о его требованиях повысить пенсионный возраст

          Главная тема


          Почему срываются планы по созданию нового эсминца для ВМФ

          чемпионат мира


          «Ювентус» поднял цену на лидера сборной России

          «это без шуток»


          Украинский генерал потребовал создания ракет с дальностью «до Москвы»

          «быстро и много бегают»


          Британские СМИ намекнули на использование российскими футболистами допинга

          «Каждый из вас немного Вахтанг»


          Захар Прилепин опубликовал ответ Эдуарда Лимонова Вахтангу Кикабидзе

          «абсолютный оргазм»


          Украинский футбольный комментатор посмеялся над радостью россиян

          «Ну-ка вдарь сильнее, Дзюба»


          Кортнев сочинил песню про сборную России

          символ советского кино


          Что ответить Кикабидзе на его ненависть к СССР

          шпионский скандал


          Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

          пенсионный возраст


          Ирина Алкснис: Активная часть российского общества впадает в истерический раж

          «всего лишь спорт»


          Андрей Бабицкий: Из национального позора сборная превратилась в звезду и надежду миллионов

          «исторический день»


          Дмитрий Пугаченко: Что не удавалось Садырину, Романцеву, Капелло, удалось Черчесову

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?

          КС разрешил ВИЧ-инфицированным усыновлять детей

             21 июня 2018, 15:30
          Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
          Текст: Алексей Ласнов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Конституционный суд России постановил разрешать усыновление людьми с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С детей, если они их воспитывают.

          На сайте КС опубликовано постановление, согласно которому признаются неконституционными пп. 6 п. 1 ст. 127 Семейного кодекса России и п. 2 Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить или удочерить ребенка, передает РИА «Новости».

          Поводом к рассмотрению дела стала жалоба семьи из Подмосковья. В 2012 году женщину заразили ВИЧ-инфекцией в больнице. После этого ее сестра родила ребенка методом искусственного оплодотворения и отдала его на воспитание семье.

          Ребенок воспитывался в подмосковной семье, однако суды из-за диагноза женщины отказали ей и ее супругу в усыновлении. Конституционный суд пояснил, что «законодатель вправе проявлять определенную осторожность в регулировании вопроса об усыновлении при наличии у усыновителя ВИЧ-инфекции». Однако подобные ограничения в усыновлении «не могут влечь снижения уровня социальной устроенности ребенка, воспитывающегося в семье без юридически оформленных для этого оснований», отметили в суде.

          «В нарушение предписаний статей Конституции и международно-правовых актов о правах ребенка – исключается возможность учета в конкретных жизненных ситуациях всех заслуживающих внимания обстоятельств, в том числе свидетельствующих, что ребенок уже проживает в семье гражданина, намеревающегося его усыновить», – говорится в постановлении КС.

          Судьи подчеркнули, что усыновление «позволяет лишь юридически оформить сложившиеся между ними отношения родителя и ребенка, не увеличивая риски для его здоровья».

          В 2013 году СМИ писали, что министерство здравоохранения России готово разрешить ВИЧ-инфицированным и больным гепатитами усыновлять детей.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............