ВИЧ-инфицированной позволили усыновить ребенка

Балашихинский городской суд разрешил женщине с ВИЧ-инфекцией усыновить ребенка, рожденного для нее своей сестрой, сообщил адвокат семьи Ильнур Шарапов.

«Поставлена последняя точка по поводу усыновления ВИЧ-положительными своих родственников. Дело заявителей, которые ранее обращались в Конституционный суд, пересмотрено, наше заявление удовлетворено. Семья воссоединилась и в юридическом смысле», – рассказал адвокат ТАСС.

Шарапов пояснил, что женщину заразили ВИЧ-инфекцией и гепатитом С в больнице, куда она обращалась после попыток забеременеть. «В итоге она чуть не умерла и родить сама больше не могла», – пояснил адвокат.

По жалобе семейной пары из Подмосковья в 2018 году Конституционный суд признал незаконным запрет ВИЧ-положительным родственникам усыновлять детей, в Семейный кодекс в декабре внесли соответствующие поправки.