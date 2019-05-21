Принят закон о посещении реанимации для родственников больных

Госдума на пленарном заседании приняла закон, предоставляющий родственникам пациентов право на посещение больного в реанимации.

Проект предполагает изменения в двух статьях закона «Об основах охраны здоровья граждан», пояснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, передает РИА «Новости».

Проект закона прописывает утверждение общих требований для разных медучреждений и обязанность медицинским организациям предоставлять возможность родственникам и представителям пациентов посещать реанимацию в соответствии с общими правилами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «закон, после его вступления в силу, должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек». По его словам, этот законопроект ждут сотни тысяч граждан.

Замрпед комитета по охране здоровья Леонид Огуль пояснял, что на данный момент обязанность медучреждения обеспечить возможность для посещений в реанимации пациентов не прописана, потому медики самостоятельно решают вопрос о допуске родственников и близких к больным в реанимации.