Экс-чиновникам Росрезерва предъявили обвинения в крупном хищении

Следственный комитет предъявил обвинения замглавы Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) Александру Кирюхину, директору НИИ проблем хранения Росрезерва Сергею Уланину и другим фигурантам дела о хищении более 3 млрд рублей.

Обвинения в мошенничестве были предъявлены Кирюхину, Уранину, бывшему главе управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для ЧС Росрезерва Вадиму Гаврилову, его экс-заместителю Олегу Лазареву, гендиректору субподрядчика ООО «НафтаПремиум» Александру Безрукову и другим, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кирюхину и Безрукову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а Гаврилову и Уланину – в виде заключения под стражу. Сегодня Басманным районным судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании Лазареву меры пресечения.

В 2014 году между Росрезервом и ООО «СО «Тверьнефтепродукт» был заключен контракт на сумму более 3,2 млрд рублей на оказание услуг по восстановлению качества дизельного топлива после хранения на комбинатах Росрезерва, уточняет ведомство.

Выполнение работ предполагалось проводить по технологии ООО «НафтаПремиум».

«Сотрудникам Росрезерва было достоверно известно, что проведенные работы не позволят улучшить качество топлива. После приемки фиктивных работ Росрезервом произведена оплата подрядной организации в размере 3,2 млрд рублей за счет средств федерального бюджета, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере», – поясняет СК.

Кирюхину и Безрукову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Гаврилова и Уланина заключили под стражу, Лазареву меру пресечения изберут 21 мая.

Следователи продолжают проводить следственные действия и оперативные мероприятия для закрепления доказательной базы и установления других лиц, причастных к преступлению.

Напомним, Уланин был арестован до 20 июня Басманным судом Москвы по делу о хищении 3 млрд рублей.

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