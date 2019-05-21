Лукашенко потребовал результатов в решении проблемы «грязной» нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с правительством потребовал конкретных результатов в решении вопроса с поставками некачественной российской нефти.

«Нашумевшая проблема «ядовитой» этой нефти. Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру, вы мне больше не пишите эти доклады. Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм: с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат», – сказал Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам экономики, передает БелТА.

Президент Белоруссии высказался и о поставках белорусского продовольствия на российский рынок, обвинив Россию в невыполнении обязательств.

«Второй вопрос – он так и не снят – поставки сельхозпродукции на российский рынок. По моей информации, на сегодня около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок», – заявил Лукашенко.

«Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства», – заключил президент, требуя от правительства принять меры.

Лукашенко также напомнил о задаче диверсификации белорусского экспорта: по трети от общего объема на рынки России, Евросоюза и стран дальнего зарубежья соответственно. «Тогда экспорт можно считать диверсифицированным», – сказал он, отметив, что сегодня «Европейский союз по экспорту опережает Российскую Федерацию».

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти, после чего приостановила прием нефти из России.

7 мая самарский районный суд арестовал четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Позже Лукашенко призвал не оспаривать огромный ущерб от поступления загрязненной нефти.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что президент Белоруссии оценил ущерб в сотни миллионов долларов, и разбиралась, смогут ли страны договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды.

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