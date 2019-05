Гагарина оценила выступление дочери Алсу

Певица и наставница в нескольких сезонах шоу «Голос» Полина Гагарина рассказала, что ей не понравилось в выступлении дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

«Это суперсложная песня для профессионала, про ребенка молчу вообще. <...> Это должно быть такое дыхание. Она начала-то просто потрясающе, а потом я понимаю: ну и все. Потому что она ребенок, ей десять лет. <...> Можно было выбрать что-то по ее силам», – сказала Гагарина в интервью ютьюб-каналу «А поговорить?».

Певица рассказала, что она не смотрела шестой сезон «Голос. Дети», так как в это время сама участвовала в вокальном конкурсе Singer в Китае. Но после начала скандала она послушала выступление Абрамовой, которая исполняла в финале композицию Love the Way You Lie Рианны и Эминема.

Полина Гагарина сказала, что ей сложно представить, что испытывает ребенок, который ни в чем не виноват, после аннулирования результатов.

На вопрос о том, кто виноват в подтасовке голосов, певица заявила, что «это вечные вопросы – кто виноват и что делать». Она уверена, что накрутить баллы нельзя, но можно попросить голосовать за определенного участника.

Напомним, 16 мая Первый канал аннулировал результаты финала «Голос. Дети» после того, как промежуточные итоги проверки подтвердили, что на голосование было оказано внешнее воздействие.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.

