Составлен рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Российское издание Forbes впервые составило рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет под названием «30 до 30».

Среди тех, кто вошел в рейтинг, – дизайнер из Татарстана Диляра Минрахманова, предприниматель из Перми Олег Кривокурцев, певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), клипмейкер Алина Пязок, управляющий директор «Яндек.Такси» Даниил Шулейко, футболист Александр Головин, блогеры Настя Ивлеева и Татьяна Мингалимова.

Всего в рейтинге Forbes 10 категорий: «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство», «Музыка и кино», «Социальные практики», «Мода и дизайн», «Новые медиа».

Лонг-лист из 100 номинантов формировался с помощью экспертного совета, куда входят три-пять специалистов по каждой категории. Из лонг-листа жюри и редакция выбрали топ-30. Повлиять на формирование рейтинга могли и читатели, проголосовав за кандидата.

При формировании списка победителей учитывались следующие критерии: возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне. Издание подчеркивает, что рейтинг «30 до 30» – это не демонстрация доходов, поэтому жюри не учитывало личное состояние участников.