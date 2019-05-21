Трамп велел Ирану не беспокоить его попусту

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал возможность переговоров с Тегераном.

Он заявил, что в случае звонка из Тегерана, американская сторона согласится на переговоры. При этом Трамп хочет, чтобы власти Ирана «позвонили, если готовы».

«А если они не готовы, тогда не нужно (меня) беспокоить», – приводит его слова ТАСС.

Трамп сообщил, что сейчас «переговоры не ведутся». Он предостерег Тегеран от провокаций и угроз, хотя и признал, что пока подобных действий со стороны Ирана не наблюдается.

«Но если произойдет, то, несомненно, будет встречено с великой силой», – сказал президент США, добавив, что в таком случае у Вашингтона «не будет выбора».

Он призвал Иран не «совершать большую ошибку».

При этом Трамп обвинил Тегеран в «крайней враждебности».

На вопрос о возможном ужесточении санкций, президент США ответил: «Посмотрим, что произойдет, но сейчас применяются жесткие санкции».