Россия отреагировала на отказ австрийских партнеров от участия в «Валдае»

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский прокомментировал отказ австрийских партнеров от участия в конференции дискуссионного клуба «Валдай».

Партнерами «Валдая» выступали Академия национальной обороны Австрии, Институт политики безопасности и Научный кластер полемологии и правовой этики Венского университета, передает РИА «Новости».

Конференция началась с приема в посольстве России в Вене, но за «несколько часов до этого австрийские соорганизаторы форума резко объявили об отказе от участия».

Любинский заявил, что «сорвать» конференцию «не удалось», хотя российской стороне «пришлось срочно переиграть место проведения сессионных заседаний».

«Мы уже решили все вопросы сами», – заверил посол.

Он подчеркнул, что «внутриполитический кризис в Вене в полном разгаре, и к России это не имеет никакого отношения».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандальном обсуждении вице-канцлером страны Хансом-Кристианом Штрахе коррупционных схем с женщиной, которая выдавала себя за племянницу русского олигарха.