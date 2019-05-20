Дробыш решил судиться из-за скандала с голосованием на «Евровидении»

Продюсер Виктор Дробыш рассказал о планах подать в суд на Европейский вещательный союз из-за скандала с голосованием Белоруссии на международном песенном конкурсе «Евровидение–2019».

«Я собираюсь подавать в суд на Европейский вещательный союз, потому что они нанесли огромный урон и отношениям России с Белоруссией, просто людям и, в частности, мне как физическому лицу, который сегодня вдруг стал врагом русского народа, которому не дали баллы», – сказал Дробыш РИА «Новости».

Он добавил, что белорусское жюри «не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты», которые «придумали» представители Европейского вещательного союза. «Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа», – подчеркнул Дробыш.

По его словам, члены жюри предложили озвучить в прямом эфире, что это очки не Белоруссии, но Европейский вещательный союз запретил делать подобное. «Тогда был бы скандал, потому что так нельзя, потому что если это не наши голоса, то надо было так и сказать», – заявил Дробыш.

Напомним, жюри из Белоруссии дисквалифицировали из голосования в финале «Евровидения–2019» из-за разглашения информации о том, за кого оно голосовало в первом полуфинале.

Финал конкурса «Евровидение–2019» прошел 18 мая в Тель-Авиве. Победу одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место занял итальянец Mahmood, а третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.

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