Белорусскому жюри запретили голосовать на «Евровидении-2019»

Жюри из Белоруссии дисквалифицировали из голосования в финале «Евровидения-2019», пишут СМИ.

Причиной снятия стало то, что белорусское жюри рассказало в СМИ, за какие страны будет голосовать в финале конкурса, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на сайт Eurovoix.

Правила «Евровидения» запрещают членам жюри раскрывать тайну голосования до завершения конкурса. Считается, что таким образом можно повлиять на голосование в финале.

Напомним, Россию на конкурсе представляет певец Сергей Лазарев. Российский исполнитель по итогам голосования прошел в финал «Евровидения-2019».

Он участвует в «Евровидении» во второй раз. В 2016 году исполнитель занял третье место.