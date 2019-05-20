Прилепин отреагировал на публикацию о «творческом мордобое» с его участием

Писатель Захар Прилепин прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы «избил» местного поэта на Литературном фестивале во Владивостоке; пресса утверждает, что «звезда русской литературы» затеяла «феерическую драку».

«Что творится», – написал Прилепин в Facebook, прикрепив к посту ссылку на публикацию интернет-издания Portofranko под заголовком «Захар Прилепин избил поэта Голикова. Творческий мордобой на литфестивале во Владивостоке».

Автор статьи пишет, что «Прилепин оказался тяжеловесом не только в творчестве». Речь в публикации идет о конфликте писателя с поэтом Спартаком Голиковым, который начался в социальной сети.

Утверждается, что Голиков оскорбил Прилепина, разместив фотографии писателя «с надписью сомнительного содержания», а кроме того «нелицеприятно высказался о литературном фестивале в целом». Так, в публикации поэта, текст которой приводит издание, говорится, что Прилепин и его соратники «культурным образом осваивают бюджет и кладут болт на всех приличных дальневосточных авторов вместе взятых». Голиков заявил о намерении печатать стикеры с изображением Прилепина и надписями с бранными словами и раздавать их на фримаркете.

«Однако господин Голиков забыл, а, возможно, не знал, что за свои слова иногда приходится отвечать. Писатель Прилепин прочел пост дальневосточного поэта в социальной сети и, видимо, решил уточнить детали грядущего производства стикеров со своим изображением, немного разрисовав лицо дальневосточного автора», – говорится в статье.

Со ссылкой на местные Telegram-каналы издание пишет, что Прилепин «надавал Голикову по морде». «В процессе драки, как рассказывают очевидцы, Захар Прилепин пенял поэту, что не позволит оскорблять свою фамилию, с которой воевали его дед и отец», – сказано в статье.

Автор публикации посоветовал Голикову поблагодарить Прилепина «за синяки», потому что прежде о поэте, как утверждается, никто не слышал.

Сам Спартак Голиков в своем Facebook призвал друзей не переживать о состоянии его здоровья, отметив, что «у поллутрука нежные, почти женские руки большого писателя, классика, так сказать, литературы тихоокеанской России». Он также поставил поэтов в один ряд с детьми и женщинами, отметив, что «брутальный защитник» Донбасса «воюет» с ними.

Ранее Прилепин заявлял, что больше не вернется в ополчение ДНР.