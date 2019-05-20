Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 33 копейки – до 64,45 рубля, курс евро снизился на 33 копейки, составив 71,91 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 73,2 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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