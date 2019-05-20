Экс-глава МИД Польши рассказал о желании Германии создать с Россией союз против США

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что власти Германии не воспринимают Россию как угрозу и могут создать с Москвой союз против США.

По его словам, Германия находится в зоне поражения российских ракет, размещенных в Калининграде, однако, уверен Сикорский, в Берлине не обращают на это внимания, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

«Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США», – уверен Сикорский.

На прошлой неделе глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что высказывания американского посла в Берлине Ричарда Гренелла по газу неприемлемы, напомнив, что Германия не является колонией США.