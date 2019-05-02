Франция выступила за продолжение строительства «Северного потока – 2»

Французская энергетическая компания Engie поддержала продолжение строительства газопровода «Северный поток – 2».

В рамках консультаций ЕС и США по вопросам торговли сжиженным природным газом (СПГ) представитель компании Global LNG Engie Гордон Уотерс заявил, что СПГ не может стать заменой российскому газу, передает РИА «Новости».

«Это все сбалансировано, нам не нужно то или это, нам нужны оба варианта», – заявил Уотерс.

По его словам, строительство «Северного потока – 2» должно продолжаться. Он также подчеркнул, что российский, норвежский, британский газ продолжают быть хорошими источниками, а газ из США – «прекрасное добавление к этому».

Ранее лидер правящей германской партии высказалась в поддержку «Северного потока – 2».

Проект «Северный поток – 2» предполагает возведение двух ветвей газопровода, суммарная мощность должна составить 55 млрд кубометров газа в год, его планируется достроить в 2019 году.

Напомним, Газпром уложил по дну Балтийского моря 978 км труб «Северного потока – 2», то есть 40% от общей протяженности газопровода. Тем временем Россия обошла Америку на рынке СПГ.

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