ООН назвала расследование трагедии в Одессе неэффективным

Мониторинговая миссия Организации объединенных наций (ООН) по правам человека на Украине признала расследование трагедии в Одессе неэффективным, заявила глава миссии Фиона Фрейзер.

Она подчеркнула, что украинская полиция «избирательно и предвзято» расследовала массовые беспорядки в Доме профсоюзов, передает издание «Украинская правда».

«Неэффективность расследования и отсутствие ответственности отображает несовершенство правосудия Украины», – заявила Фрейзер.

По ее словам, гибель 48 человек до сих пор не расследованы. Кроме того, заседания по этому делу периодически срывают некие активисты.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*» сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.