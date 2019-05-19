Президент Грузии ответила на призывы Саакашвили «атаковать»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила беспокойство призывом бывшего главы республики Михаила Саакашвили к членам созданной им оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и ее сторонникам идти в наступление на воскресных выборах.

Зурабишвили подчеркнула, что призыв Саакашвили является неконституционным. Она выразила обеспокоенность, отметив, что прежде «воздерживалась от каких-либо комментариев и вмешательства в избирательный процесс из-за своего беспартийного статуса», передает ТАСС.

Она подчеркнула, что любой президент страны вне зависимости от того, занимает он какую-либо должность или нет, должен воздерживаться от подобных заявлений.

Ранее Саакашвили, комментируя внеочередные и промежуточные выборы в Грузии, призвал «атаковать, атаковать и только атаковать».

В воскресенье около 5 тыс. сторонников Саакашвили из разных регионов страны собрались под видом наблюдателей в городе Зугдиди на западе страны, где в мэры на внеочередных выборах баллотируется жена экс-президента Сандра Руловс.