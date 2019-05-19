Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Отказ от абортов в том количестве, в котором они проводятся в настоящее время, необходим для роста населения России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на вручении ему премии «Амбассадор защиты жизни до рождения» фондом «Женщины за жизнь».

Патриарх приветствовал государственные меры поддержки деторождения, которые осуществляются в том числе через материнский капитал, но отметил, что предпринимаемые государством шаги являются «мизерными».

«Если мы хотим увеличить реально население России, то в первую очередь мы должны снять тему абортов в том масштабе, в котором она существует», – приводит его слова ТАСС.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, если ежегодно в России будет рождаться 1 млн детей, которые сейчас не рождаются из-за абортов, «то за 10 лет у нас страна будет уже 156 млн, а за 20 лет – 166 млн, и никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения».

Он отметил, что борьба с абортами неизбежно приобретает и социологические, и политические последствия, однако борьба за жизнь является для церкви важным делом.

«Мы убеждены, и знаем на основе слова Божия, что убить человека, а жизнь начинается с зачатия, убить живое существо, убить человека – это великий грех. И поэтому, конечно, наша борьба очень принципиальная с духовной точки зрения, но она имеет и сугубо социологические, и даже политические предпосылки и последствия», – сказал предстоятель Русской православной церкви.

По данным Минздрава, в России число абортов сократилось на 39% за последние семь лет.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД