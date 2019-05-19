Организаторы «Евровидения» отреагировали на скандал с флагом Палестины

Европейский вещательный союз (EBU) прокомментировал демонстрацию флага Палестины, которая дважды произошла во время трансляции финала международного песенного конкурса «Евровидение» в Израиле.

В заявлении EBU говорится, что мероприятие не должно использоваться в политических целях. «Песенный конкурс «Евровидение» не является политическим мероприятием, и это прямо противоречит правилам конкурса», – приводит заявление организаторов RT со ссылкой на Metro.

В EBU добавили, что последствия этих поступков будут обсуждаться специальной группой.

Напомним, во время трансляции финала «Евровидения-2019» в Тель-Авиве в субботу на экраны дважды попал палестинский флаг. В частности, американская певица Мадонна включила призыв к миру между израильтянами и палестинцами в свое выступление в качестве приглашенной звезды на конкурсе, облачив двух своих танцоров во флаги Палестины и Израиля.

Палестинский флаг также пронесли с собой и продемонстрировали во время объявления окончательных результатов подсчета голосов исполнители из Исландии.

Напомним, участник от России Сергей Лазарев, исполнявший балладу Scream, занял третье место на «Евровидении» в этом году. Победителем конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.

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