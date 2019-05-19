На «Евровидении» в Израиле исландская группа поддержала Палестину

Исландская группа Hatari, представлявшая свою страну на «Евровидении-2019», использовала международный музыкальный конкурс, который в этому году прошел в Тель-Авиве, для протеста против оккупации Израилем палестинских территорий.

Исландия использовала «Евровидение» для выражения протеста против израильской оккупации палестинских территорий и нарушения прав палестинцев, сообщил британский таблоид Metro.

Во время объявления результатов голосования участники исландской группы Hatari продемонстрировали на камеру баннеры в поддержку Палестины. Камеры быстро «отошли» от исландцев, а израильские ведущие музыкального шоу Бар Рафаэли и Эрез Таль перешли к следующему участнику, выглядев при этом крайне неловко, отмечает издание.

Одновременно с международным песенным конкурсом в Тель-Авиве прошли акции протеста, участники которых призывали к бойкоту «Евровидения» в знак поддержки палестинцев. Призывы бойкотировать конкурс звучали в связи с израильской оккупацией палестинских территорий и недавней вспышкой насилия между израильской армией и активистами в Газе, говорится в статье.

Во время репетиций конкурса в Тель-Авиве были замечены плакаты с надписями «Свободная Палестина» и «бойкот Евровидения», на одном из которых было написано: «песни и блеск не могут скрыть оккупацию Родины». Другие участники акций протестов размахивали палестинскими флагами, отмечает издание.

Проведение «Евровидения-2019» в Израиле привело к тому, что тысячи фанатов этого шоу бойкотировали конкурс и организовали сбор средств в поддержку Палестины, заключает автор статьи.

Ранее в Тель-Авиве был объявлен победитель «Евровидения-2019».

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