Шарий объяснил, зачем жюри «Евровидения» голосует за «никакущие» песни

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал финал международного песенного конкурса «Евровидение», победу в котором одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, а участник от России Сергей Лазарев стал третьим.

«Моими фаворитами были норвежцы. Не потому, что все ставили на норвежцев, просто они мне нравились, это очень было круто, я сначала даже думал, что это поет какой-то исландец. (…) Также очень понравилась песня итальянская. Мне начали писать какие-то глупости, Махмуд – не Махмуд, у него очень хорошая песня, у него очень умная, со смыслом песня. Конечно же, Лазарев хорош. Лазарев реально хорош. Очень неплохая Македония», – прокомментировал он выступления ряда участников песенного конкурса в своем блоге на YouTube.

Между тем, по мнению Шария, в том, как голосует жюри «Евровидения», есть определенная закономерность. «Но что начало происходить внезапно и за кого начали голосовать жюри? За шведов. «Что происходит? – подумал я. – Неужели повторяется история прошлого года?» Напоминаю: в прошлом году жюри внезапно начали тянуть Австрию – австриец, который пел, выглядит не так, как мы себе представляем австрийцев. И швед в этом году выглядит не так, как мы себе представляем шведов. И подтанцовка его выглядит не так, как мы себе представляем шведов», – отметил блогер.

«У меня есть впечатление, что существует специальная программа, в соответствии с которой это все осуществляется. Для того, чтобы были размыты границы, и люди говорили: «Да, это обычный швед. Смотрите! Нормальный, обычный швед». И никакущую песню начали протягивать из-за того, что швед этот выглядит не так, как выглядят обычно шведы. Это или [американский миллиардер Джордж] Сорос, это старое гамно, или что-то такое. Это мое такое впечатление», – заключил Шарий.

Напомним, Швецию в этом году представлял певец Джон Лундвик. Он исполнил композицию «Too Late For Love» («Слишком поздно для любви»).

Сергей Лазарев, исполнявший балладу Scream, занял третье место на «Евровидении» в этом году. Победителем конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Сам Лазарев заявил, что к России предвзято относятся на «Евровидении», и согласился представлять страну на конкурсе и в третий раз, если его выберут зрители.

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