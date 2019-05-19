Сенатор оценил «киношный триллер» в Австрии из-за мнимого «российского следа»

К некрасивой истории вокруг видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе нельзя притягивать «российский след», заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Нельзя на основании имеющийся записи притягивать к этой явно некрасивой истории российский след. Это могла быть постановочная провокация. Или некая коррупционная история, за которой совсем не обязательно стоит какое-то государство», – сказал сенатор РИА «Новости».

Морозов подчеркнул, что отношения с Австрией слишком дороги для России. Москва не станет разменивать их «на подобные киношные триллеры», подчеркнул он.

В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию. Утверждалось, что Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку, попросив взамен о финансовой помощи для партии в преддверии выборов.

На фоне разгоревшегося скандала Штрахе объявил об уходе в отставку с поста вице-канцлера Австрии. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался от коалиции с Австрийской партией свободы, возглавляемой Штрахе, и назначил новые выборы в парламент.

Позднее выяснилось, что женщина на скандальном видео оказалась вовсе не россиянкой, как утверждали германские СМИ, а латвийской гражданкой ЕС.

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