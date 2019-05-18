Австрийский канцлер объявил о новых выборах в парламент

Австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил, что в стране будут проведены новые выборы в Национальный совет после отставки вице-канцлера, главы Австрийской партии свободы Хайнца Кристиана Штрахе.

«Сегодня я предложил федеральному президенту провести в Австрии досрочные выборы, а именно: как можно скорее», – заявил Курц, передает ТАСС.

В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию. Утверждалось, что Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку, попросив взамен финансовую помощь его партии на выборах в октябре того же года.

Курц также заявил, что коалиционное правительство страны завершает свою работу.

«Я хочу работать во благо нашей великолепной страны со своими политическими подходами, курсом и с поддержкой большинства населения, но без инцидентов и других скандалов. Я думаю, что в настоящее время это невозможно ни с кем. Австрийская партия свободы не может быть партнером, социал-демократия не разделяет мои внутренние подходы, маленькие партии – слишком маленькие, чтобы их поддерживали», – пояснил свое решение канцлер.

Штрахе объявил об уходе в отставку с поста вице-канцлера Австрии и рассказал, с кем он на самом деле встречался в 2017 году.

Стоит отметить, что в стране планируется провести новые парламентские выборы.

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