Познер назвал качества «здорового и адекватного» общества

Телеведущий Владимир Познер перечислил качества, которыми должно обладать «здоровое, адекватное, развивающееся» общество; позитивным примером журналист считает Скандинавские страны.

По его словам, самое главное для общества – это некоторое согласие и общее доверие: друг к другу и к той власти, которую общество выбирает и назначает.

«В таком обществе легче жить, в таком обществе меньше проблем, в таком обществе нет агрессии в такой степени, в какой она есть в обществах, где нет доверия ни друг к другу, ни к руководителям, которые якобы выбраны этим обществом, вообще ни к кому», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Телеведущий отметил, что в этом смысле примером являются Скандинавские страны. «Они меня совершенно поразили этим уровнем общественного согласия и доверием друг к другу. И, как мне кажется, качество жизни, не уровень жизни, а именно качество жизни в этих странах на очень высоком уровне – и недосягаемом пока что для Европы. Ну а что касается, если сравнить Америку, то, конечно, Америка не дотягивает, Латинская Америка, разумеется, тем более нет», – рассказал он.

«А страны, которые вообще исповедуют несколько иные взгляды из-за другой истории, культуры и религии, в частности страны Востока, страны арабского мира – это совсем другое. Я не берусь говорить о них, потому что это абсолютно другие традиции и другие представления. Даже такие вещи, вроде бы понимаемые всеми, как свобода слова – там не воспринимаются. Поэтому нет, я думаю, единого для всех», – добавил Познер, отметив, что для него «как для европейца» примером «адекватного» общества являются Скандинавские страны.

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