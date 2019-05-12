Познер объяснил, почему с американцами трудно договариваться

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал россиян, считающих свою страну великой державой, и американцев, убежденных в собственной исключительности; по его словам, из-за таких внутренних убеждений России и США трудно договариваться.

«Конечно, есть, ну и что хорошего?» – спросил он, отвечая на замечание о том, что американцы, как и русские, верят, что их страна является великой державой.

«Вот американцы считают, что они исключительные, что они особые, но в сочетании с тем, что они сейчас продолжают оставаться державой №1, особенно в военном отношении, ну и в экономическом, вот и получается. У американцев есть такое выражение, что Америка – это восьмисоткилограммовая горилла, которая делает что хочет и никого не слушает. А что в этом хорошего? Ничего хорошего», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Это одна из больших проблем, почему так трудно договариваться с американцами. Вот это внутреннее убеждение, про «сияющий город на холме» и весь мир должен на них смотреть соответствующим образом. А в России убеждение, что «народ-богоносец», «особый путь», «умом Россию не понять…», что в этом хорошего?» – задается вопросом Познер.

Ранее Познер объяснял, чем вызвано чувство обиды у россиян. По его мнению, именно из-за этого чувства возникает «ура-патриотизм».