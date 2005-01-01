Познер объяснил чувство обиды у россиян

Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос, с чем, по его мнению, связана усилившаяся в российском обществе поляризация в отношении Запада, предположил, что в данном случае имеет место «чувство обиды».

«Ура-патриотизм возникает в связи с чувством обиды, оскорбления, особенно если на этом чувстве сознательно играть. Все это мы видели в истории много раз, самый яркий пример – Германия после Первой мировой войны. И в ответ на это усиливается и другой полюс. Кроме того, в российском либеральном взгляде заложено, что в Соединённых Штатах Америки хорошо, а у нас плохо. Ну, это такая эмоциональная, что ли, оценка: отсюда мы зачастую просто не понимаем, как там у них все работает», – заявил Познер, слова которого приводятся на его сайте.

Он предположил, что «чувство обиды» может быть отголоском распада Советского Союза. «Вот это величие, которое тогда ощущалось, пропало. Нет такого, чтобы прямо вот две страны на планете – США и мы. Россию ведь все время наказывают теперь – и многим кажется, что ни за что. Это только усиливает чувство обиды», – заявил телеведущий.

По его словам, у некоторых россиян «есть комплекс неполноценности, потому что люди, конечно, отдают себе отчет в том, что в нынешней России не все так уж хорошо, что мы живем хуже, чем американцы, японцы, Западная Европа. Хотя все равно лучше, чем в Советском Союзе».

При этом Познер считает, что у россиян «особое ощущение величия». «У нас все-таки это особое. Знаете, «Третий Рим, четвертому не бывать», избранность, народ-богоносец – это сложилось за века. У американцев тоже есть ощущение своей особой миссии – такой взгляд на себя как на город на холме, который светится на весь мир», – заявил Познер.

По его словам, «лучше бы всего этого не было». «Вот у французов, кстати, чувства своей особой миссии в истории все-таки нет – французы просто знают, что они лучше всех, и на этом успокаиваются», – добавил телеведущий.

Ранее Познер рассказал, в чем, по его мнению, заключается разница между русскими и представителями западной культуры.