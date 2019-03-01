Познер рассказал о разнице между русскими и западными людьми

Телеведущий Владимир Познер по просьбе телезрителей рассказал, в чем, по его мнению, заключается разница между русскими и представителями западной культуры.

«Запад – это такой очень общий термин, там много стран и очень много народу, и они все разные. Но все-таки некоторые общие вещи у них есть, и некоторые вещи у нас сильно отличаются. Например, отношение к закону, к правилам», – заявил телеведущий, слова которого приводятся на его сайте.

Он привел в пример водителей элитных авто, которые паркуются в центре Москвы, нарушая правила, и при этом закрывают номерные знаки на машинах, чтобы не быть оштрафованными. «Причем, вы знаете, теперь ведь в Москве, в центре города, штраф пять тысяч рублей за неправильную стоянку, но для людей, владеющих такими машинами, пять тысяч рублей, это что для многих россиян примерно пять (рублей)», – отметил Познер.

«Или еще. Вот я играю в теннис и там есть парковка, но можно остановиться прямо у входа, чтобы выйти и пройти. Там машины стоять не должны, а некоторые стоят. Почему они стоят? Ну, потому что их хозяева считают себя чрезвычайно важными и поэтому для них закон этот не существуют. Для нас с вами существует, а для них – нет», – добавил он.

По его словам, для русских, в отличие от жителей стран Запада, свойственно «отношение, что как только я становлюсь «важным господином» – закон не про меня». «И кроме того, я думаю, что – не всегда, конечно, но время от времени, вот эти самые «важные люди», которые нам говорят: «Надо соблюдать закон», сами считают, что им – не обязательно. По крайней мере у меня такое ощущение», – добавил телеведущий.