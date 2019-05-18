Президента Грузии пригласили на инаугурацию Зеленского

Президент Грузии Саломе Зурабишвили была приглашена на инаугурацию нового украинского лидера Владимира Зеленского.

«Саломе Зурабишвили получила официальное приглашение на церемонию инаугурации президента Украины Владимира Зеленского», – сообщили в администрации президента Грузии, передает RT.

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Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. МИД Украины сообщил, что Россию не приглашали на это мероприятие.