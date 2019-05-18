Аргентина решила стать нефтедобывающей державой

Правительство Аргентины предоставило 13 нефтедобывающим компаниям со всего мира право на поиск нефти и газа на континентальном шельфе страны.

По данным министерства финансов южноамериканской республики, общая площадь 18 участков, на которых будет организован поиск углеводородов, составляет 225 тыс. квадратных метров, передает ТАСС.

Право на проведение разведки получили аргентинские компании YPF, Tecpetrol и Pluspetrol, а также норвежская Equinor, катарская Qatar Petroleum, американская ExxonMobil, французская Total, нидерландско-британская Shell, германская Wintershall, британская BP (British Petroleum), британско-ирландская Tullow, японская Mitsui и итальянская Eni.

На разведку глубоководных участков компаниям дается максимум 13 лет, на участки, расположенные ближе к берегу, – 11. «Компании смогут запросить концессию на разработку этих участков сроком на 35 лет», – отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ в апреле резко снизили добычу нефти. Кроме того, нефть подорожала на усилении геополитических рисков на Ближнем Востоке.