В кашах Nestle выявили незарегистрированные в России ГМО

Роспотребнадзор принял решение об изъятии из продажи овсяной каши «Быстров» (изготовитель ООО «Нестле Россия»), в которой были обнаружены генно-модифицированные организмы (ГМО), не зарегистрированные на территории России, в странах ЕАЭС и ЕС.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проинформировала, что в пищевой продукции «Овсяная каша без варки «Ассорти для гурманов» Nestle Быстров...» были выявлены кусочки генномодифицированной папайи, которая в Российской Федерации, в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также в странах ЕС не зарегистрирована, передает ТАСС.

«Роспотребнадзором приняты меры по изъятию продукции из оборота, ситуация остается на контроле. (...) Производство и оборот пищевой продукции, полученной из ГМО или с их использованием, но не прошедшей оценку соответствия в форме государственной регистрации, не допускается», – подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе Nestle сообщили, что после обнаружения генно-модифицированных организмов в «Быстров. Каша овсяная без варки. Ассорти. Гурман», в комплект которой входят порционные пакеты каши с папайей и ананасом, компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.

«Нестле Россия» не использует ГМО ингредиенты в производстве своей продукции. Как только нам стало известно о случайном наличии ГМО, мы незамедлительно прекратили производство данного продукта, заблокировали имевшееся в наличии на наших складах сырье папайи и прекратили отгрузки в торговлю готового продукта с наших складов», – отметили в компании.

В Nestle заверили, что продаваемая компанией каша безопасна для потребления.

Ранее Роспотребнадзор приостанавливал реализацию пяти видов кофе Nestle, в которых могли содержаться частицы стекла.

Напомним, в России запрещено выращивание и разведение генно-инженерно-модифицированных растений и животных. Кроме того, с 26 декабря 2018 года на территории ЕАЭС вступило в силу решение об обязательной маркировке продуктов с содержанием ГМО.