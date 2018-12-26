Вступило в силу решение о маркировке продуктов с ГМО

С 26 декабря на территории ЕАЭС вступает в силу решение об обязательной маркировке продуктов с содержанием генно-модифицированные организмов, сообщают СМИ.

Как указывается в техрегламенте «Пищевая продукция в части ее маркировки», если в продукте есть более 0,9% ГМО, то на упаковке должен быть соответствующий знак, передает RT.