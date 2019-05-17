В Росгвардии прокомментировали видео, высмеивающее сотрудников спецназа

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг информацию о неудавшейся операции по захвату преступников, проведенную якобы сотрудниками спецназа.

Как заявил Грибакин, видео является не более, чем «красиво смонтированной постановкой», передает РИА «Новости».

Ролик в Twitter разместил ShadenFM. На записи микроавтобус с людьми, одетыми в форму росгвардейцев, заезжает во двор многоэтажки, пытаясь задержать нескольких мужчин, однако те стремительно уезжают от них на автомобиле. На следующих кадрах «росгвардейцы» бегут за машиной в сопровождении своего микроавтобуса, а затем из-за череды ошибок теряют из виду преследуемый автомобиль.

Как заявил представитель Росгвардии Валерий Грибакин, видео является не более, чем «красиво смонтированная постановка», передает РИА «Новости».

«Мы изучаем это видео, задействовали специалистов по тактике действий для его анализа. Вся эта «операция», если можно действие это так назвать, проходила, скорее всего, в Петербурге. Запечатленные на нем люди точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам, в целом. Все это очень сильно напоминает красиво снятую и смонтированную художественную постановку», – сказал Грибакин.

Он отметил, что у героев видео отсутствует оружие, кроме того, постановочный характер ролика выдают банальные ошибки в действиях. Подозрения у силовиков вызвали также одинаковое качество картинок со всех задействованных в съемке камер видеонаблюдения.

«Сотрудники спецназа так не работают, можно очень долго описывать нестыковки в видео, например, что участвует только одна машина, что люди из нее в непонятной форме выпрыгивают без оружия, что автомобиль «подозреваемых» не заблокирован», – сказал Грибакин.

Представитель Росгвардии пояснил, что каждая спецоперация имеет документальное сопровождение, в том числе, отчет о проведении задержания, однако никаких документов по данному захвату в архивах Росгвардии.