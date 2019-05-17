Уровень роста ВВП России в первом квартале оказался ниже прогнозов

Валовый внутренний продукт России в натуральном выражении вырос в первом квартале 2019 года на 0,5%, сообщил Росстат.

Оценка уровня ВВП пока предварительная, уточняется на сайте службы.

Между тем, как сообщило Минэкономразвития России, уровень ВВП оказался ниже, чем ожидало министерство. Как прогнозировали в Минэке, показатели ВВП в первом квартале составят 0,8%. По информации ТАСС, еще выше были прогнозы Центробанка – на уровне 1-1,5% в годовом выражении.

Замедление роста стало ожидаемым и связано с ослаблением внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки, поясняется на сайте Минэкономразвития. Также влияние на внутренний спрос оказали низкие темпы роста корпоративного кредитного портфеля и некоторое замедление ипотечного кредитования.

В апреле Росстат сообщил, что объем ВВП по итогам 2018 года составил 103 875,8 млрд рублей.

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных доходов россиян.