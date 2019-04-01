Росстат назвал рост ВВП России за 2018 год

Объем валового внутреннего продукта России по итогам 2018 года составил 103 875,8 млрд рублей, сообщила Федеральная служба государственной статистики.

Как говорится на сайте Росстата, ВВП за прошлый год вырос на 2,3%.

Отмечается, что в четвертом квартале 2018 года рост ВВП составил 2,7%, а индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2017 года – 110,3%.

В феврале международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало, что в 2019 году Россию ожидает ускорение инфляции и замедление темпов роста ВВП.

Напомним, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что пик ускорения инфляции в России уже пройден. По данным Росстата, к 11 февраля потребительские цены в России с начала года выросли на 1,2%, при этом в годовом выражении инфляция ускорилась до 5%.