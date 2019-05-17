ЕС утвердил механизм наказаний за кибератаки

Европейский Союз объявил о создании юридического механизма введения санкций за кибератаки, сами ограничительные меры пока не вводились, об этом говорится в решении Совета ЕС.

Санкции могут вводиться против физических и юридических лиц, которых ЕС считает ответственными за кибератаки, в виде черного списка, фигурантам которого будет запрещен въезд в страны ЕС, их банковские активы в ЕС должны быть заморожены, европейскому бизнесу будет запрещено поддерживать контакты с ними, передает ТАСС.

Беспрецедентной для этого санкционного режима ЕС станет возможность вводить санкции за «кибератаки против третьих [не входящих в ЕС] стран», например США, и международных организаций.

В документе подчеркивается, что под новые санкции Евросоюза подпадают только те кибернетические атаки, которые «осуществлены из-за пределов» ЕС.

При этом Совет Европейского союза не пояснил, на чем собирается основываться, назначая ответственных за анонимные по определению кибератаки на конкретных лиц и организации.

Новый механизм вступает в действие с момента публикации его в Официальном журнале ЕС 18 мая.

В прошлом году в ЕС заявляли, что намерение создать новый механизм введения санкций за кибератаки не направлено против России.