Российские ученые нашли эффективный способ получения биотоплива из микроводорослей

Ученые Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН и МГУ разработали эффективный способ превращения микроводорослей в биотопливо для автомобилей, рассказали в ОИВТ.

Как передает РИА «Новости», из полученного биотоплива ученые выделили бензиновую фракцию (биобензин),смешали ее с обычным бензином и испытали на двухтактном двигателе внутреннего сгорания радиоуправляемой машины.

По словам заведующего лабораторией ОИВТ Михаила Власкина, биотопливо добывали из микроводорослей и раньше, однако в процессе его получения нужно было сначала высушить биомассу. При этом при сушка влажной биомассы приводила к тому, что содержащаяся в получаемом биотопливе энергия была соизмерима с затратами энергии на его производство.

«При использовании технологии, разработанной учеными ОИВТ для превращения биомассы микроводорослей в бионефть, тратится в разы меньше энергии, чем необходимо для обычной сушки влажной биомассы микроводорослей. Кроме того, новая разработка позволяет переработать сразу всю биомассу водорослей (липидов, белков и углеводов), что приводит к увеличению выхода бионефти», – пояснил Власкин.

Для проведения экспериментов использовались специально подобранные быстрорастущие микроводоросли. Уточняется, что микроводоросли в процессе фотосинтеза более эффективно преобразуют энергию солнечного света и углекислый газ в биомассу и кислород, чем лиственные растения, поскольку удельная поверхность микроводорослей в несколько раз выше. Как отмечает Власкин, за счет этого свойства микроводоросли можно считать одним из перспективных источников возобновляемого биотоплива.

По его словам, в условиях промышленного влияния на атмосферу микроводоросли могут использоваться для захвата углекислого газа и промышленных выбросов двуокиси углерода, а также для очистки сточных вод. Также он Власкин считает, что биотопливо можно использовать для получения моторного топлива, сократив тем самым потребление традиционного ископаемого топлива.

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