Российские ученые проверили действие космических лучей на мозг

Нейрофизиологи из МФТИ, НИИ Анохина и Курчатовского института исследовали действие нейтронов на мозг мышей и заявили, что они не ухудшают интеллектуальные способности грызунов, но подавляют формирование новых клеток в центре памяти.

В последние годы ученые активно изучают последствия длительного пребывания в космосе для организма человека. Подобные исследования проводилась на МКС, на борту американских «шаттлов» и российских биоспутников, что позволило ученым раскрыть целый ряд угроз, пишет РИА «Новости».

Например, эксперименты на мушках-дрозофилах показали, что длительная жизнь в невесомости ведет к ослаблению врожденного иммунитета, ускоряет старение костного мозга и снижает IQ.

Однако дать точную оценку влиянию радиации на здоровье мозга экипажа МКС сложно, так как ученые изучают действие не космических лучей, а очень мощных пучков ионов или других частиц. Также эффект воздействия зависит и от доз используемых частиц.

Так, Александр Лазуткин из Московского физико-технического института и его коллеги изучили влияние на работу мозга относительно малоизученный тип частиц – нейтроны, возникающие в атмосфере или внутри космических кораблей при взаимодействиях космических лучей с их атомами. Ранее ученые из Кореи уже выявили негативное действие нейтронного излучения на гиппокамп.

Но российские нейрофизиологи решили проверить, как изменятся результаты эксперимента, если уменьшить дозу радиации в два раза. Они специально разработали новую методику подсчета стволовых клеток внутри гиппокампа, чтобы работать с этой частью мозга целиком, не разрезая ее на множество тонких слоев.

В итоге они выяснили, что низкие дозы нейтронного облучения подавляли работу стволовых клеток, но при этом сами «заготовки» нервных клеток не гибли, а просто прекращали развиваться. Ученые отметили, что облучение почти не повлияло на умственные способности мышей и их поведение.

«Мы не утверждаем, что поведение и память у облученных мышей остались абсолютно неповрежденными. Данные о других типах излучений говорят о том, что, несмотря на видимую сохранность памяти, могут страдать ее отдельные тонкие компоненты. А значит, наша работа - только начало подобного рода исследований», – заключил Лазуткин.

Ранее сообщалось, что сотрудники МФТИ, Физического института РАН и НАСА обнаружили недочет в работе космического телескопа GAIA.

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