Ученые из России нашли неточность у «самого точного телескопа»

Сотрудники МФТИ, Физического института РАН и НАСА обнаружили недочет в работе космического телескопа GAIA.

В этом ученым помогли радиотелескопы. «Мы предположили, что джеты, выбросы черных дыр, могут вносить систематическую ошибку в измерение координат активных ядер галактик у GAIA. Это предположение подтвердилось. Оказалось, для объектов с достаточно длинными джетами наблюдается закономерность: GAIA видит источник гораздо дальше по направлению выброса, чем радиотелескоп», – сообщил РИА «Новости» заведующий лабораториями в МФТИ и ФИАН Юрий Ковалев.

Зонд GAIA был запущен в космос пять лет назад. Наблюдения за черными дырами не являются его основной задачей. Тем не менее, с его помощью ученые следили за множеством звезд Млечного Пути и далеких галактик, в центре которых черные дыры обитают. Выяснилось, что эти странности были связаны с тем, в какую сторону смотрел и насколько длинным был джет черной дыры.

В январе ученым стали известны размеры видимой части и той черной дыры, что находится в центре Млечного Пути.