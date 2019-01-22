Стали известны размеры черной дыры в центре Млечного пути

Благодаря объединению мощностей ряда крупных радиообсерваторий мира ученые смогли получить точные данные о размерах «видимой части» черной дыры, которая находится в центре Млечного пути.

По мнению большинства астрономов, черные дыры располагаются в центре всех галактик. В некоторых из них, включая Млечный путь, дыры находятся в спячке и не проявляют активности, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Astrophysical Journal.

При помощи мощностей самых чувствительных радиотелескопов Земли из Чили, США, Германии, Испании и других стран сотрудница университета Неймегена из Нидерландов Сара Иссаун со своими коллегами наблюдает за черной дырой из нашей Галактики, чтобы изучить процесс рождения излучения в ее окрестностях.

В прошлом году ученым впервые удалось получить снимки из той зоны. Астрономы смогли очистить данные от возникающих из-за межзвездных газа и пыли помех и обнаружили, что «видимая часть» черной дыры не только асимметрична, но и является небольшой по размерам.