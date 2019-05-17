Эксперт оценила новый формат медиафорума ОНФ с участием Путина

«Новый формат форума Общероссийского народного фронта, безусловно, выглядит более живым и современным, он как раз отвечает духу собственно «медиафорума», – заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева, комментируя итоги состоявшегося накануне медиафорума ОНФ с участием Владимира Путина.

«Мы и президент увидели много журналистики, много реальных репортажей и проблем с мест», – сказала директор научно-исследовательского центра «Особое мнение», зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева, позитивно оценивая организацию мероприятия.

«Также любопытно, что именно эта площадка была выбрана для того, чтобы отреагировать на региональные конфликты, которые стали заметными событиями федеральной повестки», – заключила эксперт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне в Сочи состоялся медиафорум ОНФ с участием президента России, участниками которого стали порядка 500 человек. В числе ключевых тем форума, который открылся 14 мая – реализация нацпроектов. Работа форума в первые два дня проходила в рамках мастер-классов, дискуссий и секций. В частности, работали секции, посвященные печатным СМИ, новым медиа, а также перспективам цифровизации в России.

Первый медиафорум ОНФ состоялся в 2014 году. Первые четыре форума проходили в Санкт-Петербурге, пятый – в Калининграде.

В ходе медиафорума Владимир Путин высказался о ситуации со строительством храма в Екатеринбурге, а также призвал не навредить людям в ситуации с мусорным полигоном Шиес.

Кроме того, президент России потребовал конкретных результатов от нацпроектов, поручил увеличить квоты в вузах для подготовки специалистов для села и призвал спрашивать с чиновников как с «владельцев средств повышенной опасности».