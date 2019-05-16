Путин выступил за создание справочника мер поддержки при рождении ребенка

Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявил, что поручит правительству создать справочник, где будут отражены все меры поддержки, положенные при рождении ребенка.

«Я обязательно попрошу коллег своих в правительстве, чтобы они прямо создали такой справочник, что, кому, когда, в какие сроки и на каких основаниях положено, чтобы люди об этом, безусловно, знали», – сказал президент, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 12 мая вступили в силу новые правила получения детских пособий на первого и второго ребенка, соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая 2019 года.

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